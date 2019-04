Orfini: mai più bambini esclusi da mense

(ANSA)-ROMA, 17 APR-"Nessun bambino resti più a digiuno. Ho depositato una proposta di legge per vietare alle scuole la possibilità di distinguere, ridurre o impedire l'accesso alla mensa in qualunque caso, compreso il mancato pagamento della retta. Nascere in una famiglia in difficoltà o di evasori non è una colpa. I bambini non c'entrano nulla". Lo annuncia Matteo Orfini, deputato Pd. "Il diritto al servizio di mensa scolastica deve essere un livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione - afferma -. L'accesso alla mensa sia garantito dai Comuni in modo uguale a tutti minori presenti negli istituti scolastici, senza eccezione alcuna, prevedendo ulteriori rafforzamenti delle leggi in vigore in materia di sgravi e attenzione alle situazioni di fragilità".

"Siamo chiamati a reagire come Istituzioni - aggiunge -.

Cominciando a coprire una falla tutt'oggi presente nel nostro sistema. I Comuni possono applicare, di città in città, diverse tariffe e diversi regolamenti. Ma i bambini sono senza colpa".