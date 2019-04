Di Maio, non ad arbitrato per truffati

(ANSA) - VERONA, 8 APR - "Tutto quello che si farà per i truffati delle banche deve avere il loro assenso, altrimenti non si va da nessuna parte. Quindi l'unica linea che può passare è quella dettata dagli stessi truffati, non passa né la mia né quella di un altro, altrimenti è inutile che facciamo i rimborsi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine del Vinitaly. "Se li portiamo davanti ad un arbitrato - ha quindi aggiunto Di Maio - ci vorranno mesi e mesi per fargli avere i soldi. Io non voglio portarli davanti ad un arbitrato".