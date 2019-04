Def: Conte, ok in Cdm domani

(ANSA) - ROMA, 8 APR - "Si apre un'altra intensa settimana di lavoro, in cui prenderemo importanti decisioni. Stiamo definendo gli ultimi dettagli delle misure del Def, che approveremo domani in Consiglio dei Ministri, mentre siamo pronti a dare una risposta ai risparmiatori vittime delle crisi bancarie per i quali, ricordo, abbiamo previsto in Legge di Bilancio un fondo da 1,5 miliardi di euro". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte.