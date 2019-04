Festival Giornalismo, Ciccone: 'cittadini al centro'

"E' un festival incredibile, con tantissimi ospiti stranieri. Che sicuramente si apre al mondo ancora di più": Arianna Ciccone, anima e organizzatrice dell'appuntamento, ha presentato così il Festival internazionale del giornalismo che si apre il 3 aprile a Perugia (per concludersi domenica 7). Lo fa in un'intervista all'ANSA.

"Si parlerà di libertà d'informazione - ha detto ancora Ciccone -. Ci sarà anche Maria Ressa, direttrice di Rappler (social news network creato nel 2012 che combina giornalismo professionale con modelli partecipativi - ndr), arrestata per l'ottava volta dal Governo del presidente filippino Rodrigo Duterte. Avremo quindi questa grandissima e coraggiosissima giornalista investigativa originaria delle Filippine che verrà qui a testimoniare quale è la missione nei Paesi autoritari".

Al Festival ci sarà comunque spazio anche per il giornalismo italiano. "Avremo tanti appuntamenti - ha sottolineato ancora Ciccone - e parleremo proprio del ruolo del giornalismo nell'era della disintermediazione. Quindi della sua relazione con il potere".

"In questo Festival - ha quindi detto ancora la sua organizzatrice - mi aspetto soprattutto la partecipazione dei cittadini. Perché il Festival ha come obiettivo esattamente questo: mettere in comunicazione e contatto i cittadini e le persone comuni con chi ricopre - ha concluso Ciccone - ruoli delicati come quelli dell'informazione e del giornalismo".