Firmato accordo di collaborazione ANSA-Xinhua

E' stato firmato a Roma un accordo di collaborazione tra ANSA, la prima Agenzia italiana di informazione, e Xinhua, il maggiore gruppo multimediale cinese. L'accordo è stato siglato a margine della visita del Presidente della Repubblica Cinese Xi Jinping a Roma e prevede la collaborazione tra le due Agenzie per la diffusione in Italia di un notiziario Xinhua in lingua italiana. Il notiziario Xinhua Italian Service sarà distribuito in esclusiva da ANSA attraverso le proprie piattaforme di informazione e sarà chiaramente identificato e separato dalla produzione ANSA; il notiziario potrà essere acquistato singolarmente da aziende e istituzioni italiane. ANSA potrà a sua volta eventualmente utilizzare per i propri notiziari i contenuti ritenuti di interesse dei propri clienti, selezionati all'interno del notiziario Xinhua Italian Service. Questo Accordo costituisce un ulteriore sviluppo dell'intesa siglata nel 2017 tra ANSA e Xinhua, che prevedeva lo scambio dei rispettivi notiziari, unitamente ad una collaborazione sulla produzione di contenuti. Con questa collaborazione si arricchisce ulteriormente il network di partnership internazionali dell'ANSA che annovera - tra le altre - Associated Press, EPA, DPA, EFE, Deutsche Welle, France Media Monde, Kyodo, Telam, Yonhap, Bloomberg. L'Amministratore Delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri dichiara la propria soddisfazione per l'accordo raggiunto: "La firma di oggi definisce le modalità di una collaborazione strategica fondamentale, che consentirà alle aziende e alle istituzioni italiane di disporre di un'ampia e sistematica panoramica informativa sulla Cina: una vera e propria finestra aperta sul sistema cinese e sulle opportunità di business ad esso connesse. Siamo sicuri che questa collaborazione costituirà un fondamentale supporto allo sviluppo dell'export italiano e all'internazionalizzazione del nostro sistema produttivo"