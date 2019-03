Puglia, ok a legge per antimafia sociale

(ANSA) - BARI, 21 MAR - La Regione Puglia si è dotata di una normativa di antimafia sociale organica e stanzia somme importanti, pari a un milione 500mila euro sino al 2021, per la realizzazione delle attività. E' la prima regione d'Italia che avrà un Piano triennale di prevenzione della criminalità e per il rafforzamento della responsabilità sociale. Ne dà notizia la Regione sottolineando l'approvazione, ieri all'unanimità in Consiglio regionale, del Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza. Lo schema era stato approvato esattamente un anno fa dalla Giunta regionale, nel marzo 2018. Con questa legge nascerà la Fondazione di Antimafia Sociale dedicata a Stefano Fumarulo (giovane dirigente scomparso nel 2017) che si occuperà di contrasto e prevenzione dei fenomeni di criminalità mafiosa attraverso studio e ricerca.

"Questa legge - commenta il presidente della Regione, Michele Emiliano - era attesa da anni. L'abbiamo approvata all'unanimità e ora dobbiamo attuarla nella maniera più completa".