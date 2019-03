Prodi appende bandiera Ue alla finestra

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Romano Prodi ha appeso una bandiera dell'Unione europea alla finestra della sua abitazione a Bologna. L'ha fatto durante un'intervista che andrà in onda domani sera su Rai 2 nel programma 'Povera patria'. Nei giorni scorsi l'ex premier ed ex presidente della Commissione europea aveva fatto un appello agli italiani, chiedendo di appendere la bandiera blu alla finestra nel primo giorno di primavera.

"La bandiera dell'Europa sia l'unica ancora di salvezza per il nostro Paese", ha detto Prodi, come si legge nell'anticipazione dell'intervista. E ha continuato: "Ha valore di garanzia per i nostri figli. Questo è il valore vero della bandiera! Se lei pensa a cosa siamo: piccoli! Siamo soli, se siamo isolati nel mondo che è diventato unito in modo impressionante, lei si rende conto che questa bandiera rappresenta la salvezza, forse per noi no, ma per i nostri figli sì".