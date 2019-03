Cantieri: Salvini, dl punto di partenza

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Stiamo lavorando con le Associazioni, con i territori. E' l'approvazione di un punto di partenza che poi il Parlamento può arricchire. C'è un accordo sul pacchetto base, poi fortunatamente, come in altre occasioni, come per altri decreti, il Parlamento apporta modifiche, delle migliorie". Così Matteo Salvini a Agorà RaiTre, spiega il significato dell'approvazione "salvo intese" del decreto sblocca-cantieri.