De Vito,'distribuiamoci i soldi'

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Va bene, ma distribuiamoceli questi". Così Marcello De Vito in una intercettazione in riferimento ai soldi erogati dai costruttori Toti e Statuto alla società a lui riconducibile. De Vito parla con Mezzacapo che invita alla calma: "adesso non mi far toccare niente, lasciali lì... quando tu finisci il mandato, ... se vuoi non ci mettiamo altro sopra. La chiudiamo, la distribuiamo, liquidi e sparisce tutta la proprietà, non c'è più niente,però questo lo devi fa' quando hai finito quella cosa". In un'altra occasione parlando della situazione politica disse: "a Roma vinceva pure il Gabibbo".