No nuova Ztl, Appendino contestata

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Rumorosa contestazione per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, scesa tra le persone - alcune centinaia - che manifestavano davanti al Comune contro l'ipotesi della nuova Ztl. Alla prima cittadina i manifestanti non hanno risparmiato la richiesta di dimissioni e, in alcuni casi, gli insulti.

"La nostra priorità è l'ambiente - ha detto la sindaca accerchiata dai manifestanti -. Abbiamo delle responsabilità nei confronti dei giovani e delle future generazioni, non possiamo non tenerne conto. Siamo disponibili sempre a dialogare e quando vorrete venite a parlare, ci troverete qui".

Per i manifestanti, il provvedimento allo studio non migliora l'aria e causa notevoli disagi alle categorie produttive, ma Appendino tira dritto per la sua strada. "La piazza non aiuta il confronto. Siamo pronti ad ascoltare chi vuole migliorare il progetto", che prevede il prolungamento della Ztl centrale fino alle 19.30. "Noi però lo porteremo a termine, perché l'ambiente è la nostra priorità".