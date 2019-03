Via della Seta: Salvini, le chiavi di casa agli italiani

"Voglio controllare settori strategici per la sicurezza nazionale" perchè "le chiavi di casa le devono possedere gli italiani". Così a Lauria (Potenza) il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla Via della Seta, a margine di un'iniziativa elettorale per le Regionali che in Basilicata si svolgeranno il 24 marzo.



"Voglio controllare chi viene a investire in Italia, su cosa viene a investire e che non siano settori strategici", ha sottolineato Salvini, spiegando "dal mio punto di vista non ci sarà nessun problema con gli Stati Uniti".



"C'è tanta voglia di cambiamento anche qui: la sinistra ha governato troppo e male. Domenica 24 marzo si cambia". Ha detto Salvini durante il comizio, a pochi metri dal Comitato elettorale dell'ex governatore Marcello Pittella (Pd). "Dal 24 marzo - ha aggiunto Salvini - i Pittella faranno altro".



"Ognuno fa quello che vuole: io ci vado": così Salvini ha risposto a una domanda dei giornalisti sul congresso mondiale delle famiglie in programma a Verona. "Io ci vado - ha ribadito Salvini - con tutto il rispetto per le scelte di vita di ciascuno".