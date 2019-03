Gilet gialli, M5S: 'Condanna violenza in maniera assoluta'

Condanna di M5s sulle violenze consumatesi oggi a Parigi durante le proteste dei gilet gialli. "Condanniamo nel modo più assoluto - dice in una nota la delegazione pentastellata al Parlamento europeo - gli scontri con la polizia, la violenza e i saccheggi nelle strade di Parigi. In Italia, così come in tutta Europa, il cambiamento richiesto a gran voce dalla maggioranza dei cittadini non può che passare attraverso gli strumenti e i canali pacifici della democrazia. La nostra solidarietà va ai feriti e a tutti i cittadini vittime di queste azioni indifendibili".

"Siamo e sempre saremo contro la violenza. Per questo motivo condanniamo senza alcuna esitazione gli assurdi episodi di Parigi. Violenza e saccheggi non possono essere tollerati, ci sono strumenti democratici e civili per protestare e farsi sentire. Il cambiamento non si ottiene attraverso guerriglie e scontri con la polizia", dice Sergio Battelli, Portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera e presidente della commissione Politiche Ue.