Conte: 'Manuel Bortuzzo campione vita,tuo coraggio mi ha conquistato'

"Manuel sei un campione nella vita, prima ancora che in acqua. Ci tenevo a incontrarti perché mi ha molto colpito la forza d'animo con cui stai reagendo. Oggi che ti ho conosciuto di persona posso dirti che mi hai conquistato, con il tuo coraggio e con la tua allegria". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte pubblicando la foto del suo incontro di oggi pomeriggio con il nuotatore Manuel Bortuzzo, vittima della sparatoria dello scorso febbraio all'Axa.

"Grazie, è stato un onore", ha scritto il nuotatore commentando il post in cui il premier raccontava dell'incontro di questo pomeriggio. "Grazie a te, davvero, è stato un grande piacere. Se tutti in Italia fossimo come te saremmo un Paese migliore", ha replicato Conte.