Tav, Salvini: 'Serve per collegare Italia ad Europa'

Il consiglio d'amministrazione di Telt ha dato il via libera all'unanimità alla pubblicazione degli 'avis de marchés', (bandi), relativi agli interventi dei lotti francesi del tunnel di base della Torino-Lione.

"I bandi sono partiti, che si chiamino bandi, avvisi, inviti, e adesso il presidente del Consiglio ha il mandato di incontrare i francesi - ha detto il vicepremier Matteo Salvini -, la Commissione europea per rivedere, ricontrattare, come da programma di Governo, un'opera che può avere dei tagli, delle modifiche e che, a mio avviso, comunque serve per collegare l'Italia al resto dell'Europa".