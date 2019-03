Giochi 2026, Mattarella: pieno appoggio

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAR - Le Olimpiadi del 2026 "hanno grande importanza, non solo per le due città protagoniste ma per tutta l'Italia. Assicuro tutto il sostegno e l'appoggio possibile". Lo ha detto a Belluno il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia per le vittime della tempesta in Veneto.