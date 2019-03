8 marzo: #Facciamorete, ecco il nostro 'contro volantino'

"Siccome pensavamo che quelli di #Crotone fossero decisamente confusi, abbiamo fatto loro un disegno. Leggete e diffondete". Così su twitter "#Facciamorete" ha fatto un contro volantino a quello realizzato in occasione della feste dell'8 marzo dai giovani della Lega di Crotone dal titolo "8 marzo chi offende la dignità delle donne?". Nel testo è scritto: "Chi offende la dignità delle donne: chi si arroga il diritto di decidere per loro; chi sostiene leggi e decreti che favoriscono la violenza domestica. Chi pensa che la parità di genere sia una barzelletta e una battaglia da non sostenere. Chi pensa che lottare per i propri diritti sia rancore. Chi relega le donne solo a ruoli di cura domestica o di sollazzo sessuale. Chi strumentalizza le donne a tutta coloro che non corrispondono alle caratteristiche ariane di virilità, italianità e durezza. La società civile è convinta che le donne - conclude il volantino - abbiano un ruolo fondamentale nell'opporsi alla deriva totalitarista, medievale e fascista che sta portando l'Italia al tracollo sociale, etico e economico".