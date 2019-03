Sarti: 'Dimissioni? Non c'è motivo. E non lascio M5S'

Se mi dimetterò da deputata o passerò al Misto? "Non c'è motivo, io non sono espulsa dal M5S". Lo afferma l'ex presidente della commissione Giustizia Giulia Sarti rispondendo al fattoquotidiano.it nel piazzale antistante Montecitorio. "Confido di rimanere nel Movimento perché non ho fatto assolutamente niente. Io non lascio il M5s, io l'ho fatto nascere", sottolinea Sarti. Sulle affermazioni del capo politico Luigi Di Maio, che qualche giorno fa ha parlato di espulsione "doverosa" la deputata afferma: "Avrà avuto i suoi motivi". Per Sarti, infine, "non c'è bisogno" di chiedere un incontro con Di Maio. "C'è un provvedimento dei probiviri in corso", ricorda.