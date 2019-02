Autonomia, Di Maio: 'Non spaccherò in due l'Italia'

Nuova tensione nella maggioranza sull'autonomia. Ieri l'aut aut di Matteo Salvini a Luigi Di Maio: 'Ora basta, è arrivato il momento di accelerare e chiudere dossier sul tavolo da troppo tempo, dalla Tav all'autonomia. Non si può arrivare alle europee di fine maggio restando fermi, inerti. "Ho dato la mia parola e il governo non cade ma M5s continui a lavorare".

Dalle colonne di Repubblica la replica del leader M5s. "Noi sosteniamo l'autonomia ma non lo spacca-Italia - dice - All'ottimo ministro Stefani lo abbiamo detto chiaramente: permetteremo alle Regioni che lo chiedono di poter gestire alcuni servizi. Ma il percorso non sarà breve. Ci sarà una pre-intesa approvata in Cdm dopo un vaglio politico mio, di Salvini e di Conte. Poi il presidente inizierà una trattativa con i governatori di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Infine si andrà in Parlamento e lì i presidenti delle Camere decideranno se sarà emendabile o no il testo delle intese".

"Io so che questo governo si basa su un contratto, e le autonomie sono in quel contratto", dice intanto il ministro Erika Stefani che, intervistata dal Corriere della Sera, ribadisce che "il nostro obiettivo" è chiudere con Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna prima delle Europee. "La trattativa tra Stato e Regioni - evidenzia - è in corso da luglio scorso. Oggi abbiamo un testo che ha l'ok del Mef sull'impianto finanziario e sottolineo che il nostro lavoro sull'autonomia è sempre stato condiviso sia con il premier che con tutti i ministeri coinvolti".