Berlusconi, via chi non condivide valori

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Quando sento che Forza Italia non sa dove andare, ricordo a tutti che Forza Italia è un movimento missionario di libertà e chi non condivide i nostri valori é pregato di andare fuori dal partito". Così Silvio Berlusconi all'assemblea dei parlamentari di Forza Italia al Senato, secondo quanto si apprende, parole che hanno fatto alzare in piedi tutti i presenti per un lungo applauso.