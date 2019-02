Salvini, con i M5s non siamo al mercato

(ANSA) - LA MADDALENA, 17 FEB - "Non siamo al mercato del pesce. Io giocavo con le figurine dei calciatori quando andavo alle scuole elementari e ti davo Baresi se mi davi Collovati adesso non è che io ti do la Tav se mi dai un pezzo di autonomie, però voti No al processo ma mi approvi la legittima difesa". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando con i cronisti alla Maddalena che chiedevano di una sorta di contrattazione con il Movimento Cinquestelle sui temi caldi di queste settimane.