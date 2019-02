Europee: Di Maio sceglie capilista M5s

(ANSA) - STRASBURGO, 13 FEB - Sarà Luigi Di Maio a scegliere i capilista delle circoscrizioni per le Europee. E' quanto prevede il regolamento pubblicato dalla piattaforma Rousseau per le candidature. I capilista dovranno comunque rispettare i requisiti previsti per tutti gli altri candidati e la scelta rispetterà il criterio della residenza, del domicilio personale o professionale e/o del centro principale degli interessi vitali del candidato. I nomi dei capilista così identificati saranno ratificati dal voto degli iscritti su Rousseau.