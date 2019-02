La mappa di chi governa nelle Regioni

Oltre alle elezioni per il rinnovo del presidente e del Consiglio regionale in Abruzzo, e in Sardegna, già fissate per il prossimo 24 febbraio, sono previste nei prossimi mesi nuove elezioni in Piemonte, Basilicata e Calabria. In Piemonte è possibile che si voti il 26 maggio quando sono previste le elezioni europee e potrebbe tenersi l'election day per il rinnovo di alcuni consigli comunali e della Regione, appunto. Le date per le elezioni in Piemonte, Basilicata e Calabria sono comunque ancora da stabilire ufficialmente. Questo il quadro del colore politico delle Regioni ad oggi: 11 Regioni (più l'Abruzzo), sono a guida centrosinistra, 8 a guida centrodestra più la Valle d'Aosta che è Autonomista.

- PIEMONTE Sergio Chiamparino CENTROSINISTRA

- VALLE D'AOSTA Antonio Fosson AUTONOMISTA -

- PROV. BOLZANO Arno Kompatscher (Svp-Lega) C-D

- PROV. TRENTO Maurizio Fugatti CENTRODESTRA

- FRIULI VG Massimiliano Fedriga CENTRODESTRA

- LOMBARDIA Attilio Fontana CENTRODESTRA

- LIGURIA Giovanni Toti CENTRODESTRA

- VENETO Luca Zaia CENTRODESTRA

- EMILIA ROMAGNA Stefano Bonaccini CENTROSINISTRA

- TOSCANA Enrico Rossi CENTROSINISTRA

- MARCHE Luca Ceriscioli CENTROSINISTRA

- UMBRIA Catiuscia Marini CENTROSINISTRA

- LAZIO Nicola Zingaretti CENTROSINISTRA

- CAMPANIA Vincenzo De Luca CENTROSINISTRA

- BASILICATA Marcello Pittella (dimissionario) CENTROSINISTRA

- MOLISE Donato Toma CENTRODESTRA

- PUGLIA Michele Emiliano CENTROSINISTRA

- CALABRIA Mario Oliverio CENTROSINISTRA

- SICILIA Nello Musumeci CENTRODESTRA

- SARDEGNA Francesco Pigliaru CENTROSINISTRA