Salvini: voto Abruzzo farà parlare l'Ue

(ANSA) - BUSSI DEL TIRINO (PESCARA), 7 FEB - "Il voto di Bussi, il voto dell'Abruzzo, farà parlare tutta Italia e tutta Europa". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Bussi sul Tirino (Pescara), prima tappa della due giorni abruzzese in vista delle regionali di domenica prossima. Quindi l'appello ad andare alle urne. "Un terzo degli abruzzesi, un terzo dei pescaresi non andrà a votare perché tanto vince la Lega, perché vado a sciare, perché vado in azienda. Ma ogni singolo voto - dice Salvini - domenica fa la differenza".