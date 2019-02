Di Maio,non cedo a racconto catastrofico

(ANSA) - PESCARA, 7 FEB - "Io sono molto fiducioso su quello che stiamo facendo, aiuterà la nostra economia. Voglio dire a tutti quanti di stare tranquilli, di andare avanti: non cederemo a questo racconto catastrofista sull'Italia che stanno facendo in queste ore". Lo afferma in un video su facebook il vicepremier Luigi Di Maio.