E' iniziata in Aula al Senato la discussione generale sul ddl della maggioranza che taglia il numero di deputati (da 630 a 400) e dei senatori (da 315 a 200). Il provvedimento inoltre precisa che il numero dei senatori di nomina presidenziale non può essere superiore a cinque. La modifica costituzionale si applica dal primo scioglimento o cessazione delle Camere, ma non prima di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

