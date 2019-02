Pd: Comitato Zingaretti, polemica ridicola su assenza logo

"Siamo di fronte all'ennesima polemica ridicola: quello di cui si parla è un manifesto di 'Piazza Grande' per mobilitare al voto per le primarie del Pd. Sul materiale in alto c'è scritto 'Primarie Partito Democratico. Nicola Zingaretti Segretario'. Si tratta di un'iniziativa di 'Piazza Grande' con il logo che Nicola Zingaretti sta utilizzando per tutte le sue iniziative". Lo scrive in una nota l'ufficio stampa del comitato di Nicola Zingaretti a proposito dei volantini in vista delle primarie del 3 marzo in cui non cè il logo del Pd. "Piazza Grande - ricorda la nota - è un processo di aggregazione straordinario partito per le primarie del Pd lo scorso 13 e 14 ottobre a Roma, con oltre 5.000 persone, dove Zingaretti ha lanciato la sua candidatura alla segreteria. Da allora, in tutta Italia, si sono organizzati oltre 500 comitati 'Piazza Grande' con centinaia di iniziative come si può facilmente verificare sui profili social e nei tanti siti nati in questi mesi. Solo Nicola Zingaretti con eventi 'Piazza Grande' ha svolto fino ad oggi 85 appuntamenti. Tutto per rafforzare in maniera aperta e forte il Partito Democratico", conclude la nota.