"I dirigenti Rai stanno lavorando alla riduzione degli stipendi che non hanno senso. Quelli da 2, 3, 4 milioni di euro mi sembrano esagerati". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato da RTL. Riguardo ai 30 mila euro che, secondo alcuni quotidiani, andrebbero a Beppe Grillo per alcuni sketch in programma su Rai2, Salvini ha ironizzato. "Sono sicuro che li darà in beneficenza - ha sottolineato -. Penso che non abbia bisogno di 30 mila euro".