Caso Diciotti, Di Battista: 'Salvini rinunci all'immunità'

Nuovo attacco di Alessandro Di Battista al vicepremier Matteo Salvini ancora sul fronte migranti e sulla questione Diciotti. "Salvini - dice a 'Domenica Live' - rinunci all'immunità e si vede, fermo restando che quell'azione sulla Diciotti è stata di tutto il governo".

"Io credo che un sacco di persone che vogliono contrastare politicamente Salvini gli stiano facendo un favore", sottolinea.

"Quando Salvini dice "prima gli italiani" - ha detto in un altro passaggio dell'intervista - io ci posso stare, ma bisogna capire chi? I parlamentari a cui vogliamo tagliare gli stipendi o le famiglie che non riescono a mettere i figli negli asili nido? Su questo punto deve tirare fuori le palle, andando a prendere di petto questi potenti. Se lo fa io lo sostengo, mi metto pure la felpa. Per cambiare questo Paese serve coraggio".