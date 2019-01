Trivelle:Conte,stop ricerca, prima Piano

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Nell'attesa dell'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee' (PiTESAI), si è convenuto di sospendere i procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione, di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di prospezione e di ricerca in essere, mentre non vengono sospese le istanze di proroga delle concessioni di coltivazione in essere". Lo afferma il premier Giuseppe Conte riferendo l'esito del vertice ieri sera.