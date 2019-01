Di Maio, pensione cittadinanza a 500mila

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Avevamo promesso la pensione di cittadinanza, e anche i pensionati entreranno in questo programma. Ovviamente per queste persone non varrà la parte di politiche attive del lavoro, ma i principi di accesso sono gli stessi che per il reddito. La pensione di cittadinanza interesserà 500mila nonni italiani a cui miglioreremo un po' la qualità della vita". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio dal palco dell'evento M5S sul reddito di cittadinanza.

"La card per il reddito - ha aggiunto - sarà una normale Poste pay per non discriminare nessuno ma non potrà essere spesa nel gioco d'azzardo".