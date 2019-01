Reddito: Meloni, è una manna per i rom

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Dalla lettura delle slide proiettate ieri dal governo per presentare il decretone (sì, sono tornate le slide), si direbbe che il reddito di cittadinanza sia una manna soprattutto per immigrati, rom e lavoratori in nero.

Fratelli d'Italia non è d'accordo: noi chiediamo che quei soldi vadano a chi ha davvero bisogno e alle imprese che assumono giovani e disoccupati". E' quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.