Alto Adige, Vettorato (Lega) sarà vice

(ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher proporrà la settimana prossima in consiglio provinciale Giuliano Vettorato della Lega come vice presidente del gruppo linguistico italiano. Nei giorni scorsi il suo nome era stato fatto dal leader del Carroccio Matteo Salvini.

Come si apprende, Kompatscher e la Svp avrebbero invece puntato sul commissario provinciale, Massimo Bessone, il più votato dei quattro consiglieri della Lega alle provinciali del 21 ottobre, che avrebbe però rinunciato. Secondo Bessone, interpellato dall'ANSA, la nomina a vice governatore "sarebbe stato il sogno della mia vita, ma non contro la volontà di Salvini e della Lega". "Di certo non mi lamento, ma mi metto subito al lavoro per conquistare in questo modo gli altoatesini".

In certi versi una sorpresa è stata anche la nomina del vice presidente di lingua tedesca, che sarà Arnold Schuler e non il segretario Svp Philipp Achammer. Vice ladino sarà invece, come previsto, l'ex deputato Daniel Alfreider.