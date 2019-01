Salvini, sbarchi dimezzati in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GEN - "I dati sulla gestione dell'immigrazione in Sardegna sono assolutamente confortanti: nel 2018 si sono dimezzati gli sbarchi come pure le presenze di immigrati ospitati nelle strutture sarde". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo aver partecipato in Prefettura a Cagliari al comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

"I fondi di Spiagge sicure sono arrivati ai comuni di Villasimius e Muravera - ha aggiunto - al comune di Cagliari sono già stati destinati fondi per la sicurezza urbana, mentre per la videosorveglianza sono state finanziate iniziative nei comuni di Domus de Maria e Villamar e sono in arrivo altri 90 milioni di euro".