Semplificazioni: esame dl slitta al 22

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Slitta a martedì 22 gennaio l'esame del decreto Semplificazioni da parte dell'Aula del Senato. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama.

Il provvedimento era previsto in calendario questo pomeriggio.

Il ritardo dell'esame, secondo il Pd, è dovuto a nuove divisioni tra M5S e Lega: "La maggioranza con tutte le sue divisioni interne non è pronta sul decreto Semplificazioni e ha arenato i lavori. Questa settimana non faremo niente per colpa delle loro divisioni", ha rimarcato Andrea Marcucci, capogruppo del Pd in Senato, a margine della Conferenza dei Capigruppo.