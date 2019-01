Sicurezza: Conte, con Anci criticità tutte superate, nessun dubbio di costituzionalità

Incontro Conte-Anci dopo le polemiche sul decreto sicurezza. 'Un incontro non si nega a nessuno', taglia corto Salvini mentre Conte esclude distinguo nel governo e aggiunge: 'Le presunte criticità sono o superate nel corso del colloquio, o superate nelle informative, o al più in semplici circolari. I sindaci non hanno dubbi di costituzionalità sul decreto'. Il presidente dell'Anci De Caro afferma che 'il governo predisporrà circolari esplicative di integrazione delle norme criticate'.

"Se l'Anci chiede un incontro il premier lo accetta ben volentieri: non c'è alcun distinguo o alcuna diversità. Le presunte criticità sono o superate nel corso del colloquio, o superate nelle informative, o al più in semplici circolari". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "C'è stata qualche preoccupazione. Ci può stare, ma dialogando si dimostra che è chiaro che non ce n'è motivo. Poi c'è sempre una sperimentazione e se c'è criticità avremo strumenti per valutarla". "Abbiamo convenuto nel corso dell'incontro con l'Anci delle varie questioni, il decreto sicurezza è molto chiaro sul punto, si tratta a questo punto - nel caso - di intervenire per chiarire qualcosa che però è già chiaro, come sui servizi sanitari, per i quali l'elemento per usufruirne è l'ultimo domicilio".

"Mi sembra di aver capito che non c'è stata alcuna rimostranza nella delegazione dell'Anci rispetto ai contenuti del decreto. Sono stati aiutati a capire cosa c'è nel decreto che era e rimane esattamente ciò che è. Se poi dieci sindaci su 8mila hanno bisogno di ulteriori chiarimenti glieli daremo" afferma il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Sono state accolte in parte dal governo le richieste presentate dai sindaci in tema di legge sulla sicurezza: lo ha reso noto il presidente dell'Anci Antonio Decaro al termine dell'incontro con il presidente del consiglio Giuseppe Conte. "Il governo predisporrà circolari esplicative di integrazione delle norme criticate da parte dei sindaci", ha riferito il presidente Anci. "Abbiamo chiesto interpretazioni sul merito e ora ci sarà un confronto di tipo tecnico", ha aggiunto.

"Con il governo è stato un incontro positivo: abbiamo esaminato alcune proposte sulle circolari attuative su alcuni punti su cui del resto già il governo stava discutendo" ha detto il sindaco di Torino Chiara Appendino.