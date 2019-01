Cannabis, Di Maio: "Una buona proposta"

(ANSA) - STRASBURGO, 14 GEN - "Io l'avevo sottoscritta nella precedente legislatura, è chiaro che siamo in un governo in cui abbiamo scritto un contratto di governo, non tutto c'è nel contratto, ma io quella proposta l'ho sostenuta nella precedente legislatura è una buona proposta". Così il vicepremier Luigi Di Maio sulla proposta di legge M5S sulla legalizzazione della cannabis. "Adesso portiamo a casa gli obiettivi del contratto, nulla vieta che il contratto in futuro possa essere aggiornato, adesso siamo concentrati sugli obiettivi", ha aggiunto il capo politico del MoVimento.