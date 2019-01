Salvini ricorda De André citando 'Il Pescatore'. Sui social: 'Sicuro di averla capita?'

Anche Matteo Salvini ricorda Fabrio De André a 20 anni dalla morte. E lo fa citando l'incipit del 'Pescatore'.

In molti, nei commenti, ironizzano però invitando il ministro a rileggere l'intero testo che parla di un pescatore che divide pane e vino con un assassino. 'Sei sicuro di averla capita?', dicono.

Eccone alcuni:

"Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno

Non si guardò neppure intorno

Ma versò il vino spezzò il pane

Per chi diceva ho sete ho fame"



Mi sa che tu hai capito solo il la la la la la la la la del ritornello. E non ne sono nemmeno così sicuro. #Faber #FabrizioDeAndré