Cannabis legale, nuovo terreno di scontro tra Lega e M5S

La cannabis è il nuovo fronte di scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. La proposta di legalizzazione "non passerà mai e non è nel contratto di governo". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini sulla proposta di legge del Movimento 5 Stelle sulla cannabis, a margine dell'inaugurazione della sede dell'Ugl a Milano. "C'è qualche parlamentare che si preoccupa di legalizzare le canne - ha ribadito Salvini successivamente in una diretta su Facebook - Non è una priorità del paese non c'è nel contratto di governo". Sulla stessa linea Forza Italia. "La tutela dei giovani dalle dipendenze è un impegno che tutto il quadro politico dovrebbe condividere. Ecco perché siamo fermamente contrari ala legalizzazione della cannabis proposta dal Movimento 5 Stelle e tanto superficialmente caldeggiato dallo sesso Beppe Grillo". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Quello che viene definito 'uso ricreativo' della cannabis - prosegue - è, in realtà, un grave pericolo per le nuove generazioni, che devono essere avviate a maturare la cultura della salute e del rispetto di sé, non dello sballo. Peraltro, quella che imprudentemente viene definita 'droga leggera', come dimostrano molti studi apre le porte al consumo di stupefacenti pesanti e può causare l'insorgere di patologie psichiche latenti. Il senso di responsabilità deve prevalere sulla demagogia", conclude

"Al Ministro Salvini che dice che la legalizzazione della cannabis non passerà mai - scrive l'ex senatore Radicale Marco Perduca dell'Associazione Luca Coscioni - diciamo: fatelo discutere e vediamo cosa accade. Siamo certi che molti sostenitori, ed eletti, della Lega sono privatamente a favore, in politica occorre assumersi delle responsabilità, niente di meglio che discuterne liberamente e apertamente nelle sedi opportune". "Noi - ricorda Perduca - abbiamo raccolto oltre 68mile firme per chiedere una regolamentazione legale della produzione, consumo e commercio della cannabis e per depenalizzare l'uso e detenzione di tutte le altre sostanze. Tutte misure che, tra le altre cose, aiuterebbero il lavoro di chi vuole garantire sicurezza anche attraverso la lotta alla criminalità organizzata. Il Parlamento ne discuta e vedremo quel che succede".

M5s lancia la cannabis legale,scintille con la Lega - Il M5s deposita al Senato alcune proposte di legge per la legalizzazione dell'uso e della vendita della cannabis e dei suoi derivati e scoppia un nuovo caso con gli alleati di governo. "Le proposte sulla legalizzazione dell'uso della cannabis non sono concordate. E' un tema che non è nel contratto del governo e che non è nell'agenda della Lega" avverte il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana. E' uno strappo che fa il paio con la difesa della pensione di cittadinanza ai disabili su cui Matteo Salvini ha già lanciato battaglia. "Ci sorprende che vengano presentati disegni di legge che sembrano più provocazioni che altro" si lamenta infatti il ministro della Famiglia. Ma la 'provocazione' del M5s lascia di stucco anche le altre forze politiche. Se i Radicali plaudono all'iniziativa ricordando che già dal 2016 giace in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare presentata a loro nome, dell' Associazione Coscioni e di altre organizzazioni, il Pd resta cauto. "Non ci sono droghe di serie A e B. Sono tutte pericolose e su un tema così importante non ci si può limitare a un dibattito parlamentare, serve un referendum" propone il dem Stefano Pedica. Nettamente contraria è invece Forza Italia. "Non passerà mai" avverte Maurizio Gasparri mentre Andrea Mandelli argomenta: "L'idea che la Cannabis non sia nociva è sbagliata". Quanto al M5s le proposte depositate arrivano dai senatori Matteo Mantero e Lello Ciampolillo. Il primo prevede la possibilità di coltivare fino a 3 piante in casa propria e di detenere fino a 15 grammi di sostanza a casa e 5 grammi fuori. E sulla contrarietà della Lega argomenta: "Non tutti i rappresentanti della Lega sono così contrari, molti colleghi con cui ho parlato la pensano diversamente". Ciampolillo ha invece depositato due diversi ddl che autorizzano la coltivazione di 4 piante: uno per uso terapeutico e l'altro ricreativo. "Il fiore di cannabis, al contrario di alcool e tabacco, non ha mai fatto del male a nessuno" scrive in un post e la sua proposta viene rilanciata anche dal blog di Beppe Grillo.