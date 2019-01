Brunetta, la maggioranza è morta

(ANSA) - VERONA, 11 GEN - "La maggioranza è morta e il governo è morto". Così Renato Brunetta, a Verona in un incontro promosso da Forza Italia sul federalismo fiscale e la riforma dell'autonomia, con la partecipazione della presidente dei deputati, Mariastella Gelmini, e di molti sindaci arrivati dal Veneto e dalla Lombardia.

"Non fanno altro che litigare dalla mattina alla sera - ha sottolineato Brunetta -, contro il Paese e contro l'Italia".

"Perché a rimetterci dei loro litigi - ha aggiunto il deputato azzurro - sono gli italiani". "Siamo in recessione, c'è il caos nei conti pubblici: questo è il regalo portato in dote dal governo Lega-5 Stelle" ha concluso Brunetta.