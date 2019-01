Bufera contro il Grillo "pro-vax"

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Bufera di critiche e insulti su Facebook contro Beppe Grillo, dopo aver firmato il 'patto per la scienza' proposto dall'immunologo Roberto Burioni. Un testo che sostiene la ricerca scientifica, contrasta la pseudomedicina e di fatto sconfessa la battaglia 'no-vax'. E proprio per questa ragione oltre 400 follower di Grillo si sono scatenati dando, pressochè unanimi, del "traditore" al cofondatore del M5S.

I commenti sono durissimi: "mai più il mio voto dopo questo voltafaccia", "ci avevate promesso di abolire i vaccini e invece adesso ce li volete iniettare con forza". "Voltagabbana". C'è anche chi posta un video del 1998, in cui Grillo si batte contro i vaccini, e sotto il commento sarcastico: "Questo Grillo qui di oggi è lo stesso di questo video?". Un'ondata di sdegno da cui si distinguono in pochissimi. Più tardi, arriva la "difesa", direttamente di Grillo, che sul blog aggiunge un P.S: "Ho ricevuto il presente appello dal Professor Guido Silvestri. Non conosco il Professor Roberto Burioni".