Governo, stasera vertice di maggioranza

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - E' in programma stasera un vertice di maggioranza, così come confermano fonti parlamentari. La riunione è stata convocata per avere un chiarimento politico sui tanti temi all'ordine del giorno, dal nodo migranti a quello delle nomine e al decreto sul reddito di cittadinanza e pensioni. La decisione del premier Giuseppe Conte di accogliere una parte dei migranti a bordo delle navi delle Ong che erano al largo di Malta non è andata giù al ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha chiesto un "chiarimento". Si tratta, ha spiegato, "di una decisione che non ha senso, non ho capito questa accelerazione. Serve un chiarimento che ci sarà questa sera al mio ritorno". "Io sono il ministro che si occupa di pubblica sicurezza" ha aggiunto parlando con i giornalisti a Varsavia.