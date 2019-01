Carige: Brunetta, dl fotocopia del Pd

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - "Sul caso Carige il Governo Lega-M5s ha varato un decreto-fotocopia del Pd". Lo ha detto Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia, in collegamento con 'Dentro i fatti' di Tgcom24. "Quando ho affermato 'vergogna' mi rivolgevo ad entrambe le forze politiche che costituiscono il Governo e la maggioranza, Movimento Cinque Stelle e Lega, perché quando allora in Parlamento, nel 2016, mi alzai dai banchi dell'opposizione per appoggiare la costituzione del fondo di 20 miliardi di euro per il salva banche, con un atteggiamento di responsabilità istituzionale (allora si trattava di salvare MPS e le due banche venete Veneto Banca e Popolare di Vicenza), ricevetti reazioni negative non solo da parte del M5s, ma anche da parte degli amici della Lega, che non avevano evidentemente lo stesso senso dello Stato e delle istituzioni. In certe occasioni, occorre avere il senso dello Stato".