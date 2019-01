Carige: "no conflitto interessi Conte"

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Nessun conflitto di interessi, diretto o indiretto con con le decisioni il premier Conte che ha assunto e che è chiamato ad assumere quale responsabile dell'Autorità di governo con riguardo alla Banca Carige s.p.a. E' quanto precisano fonti di governo che negano che il premier sia stato consulente di Mincione: "non lo ha mai incontrato o conosciuto, neppure per interposta persona" e che con il professor Alpa "non ha mai avuto con lui uno studio professionale associato".Per questi motivi il premier ha votato in Cdm.