M5S: noi sotto attacco, non cediamo a terrorismo. Poi il post scompare

"Siamo sotto attacco. Il Governo, la Manovra del Popolo. La Democrazia è sotto attacco. È in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana". E' quanto si legge in un post sul blog delle Stelle, poi sparito dopo contestazioni dell'opposizione, in cui si condanna un "vero e proprio terrorismo mediatico e psicologico" da parte di "grandi lobby, poteri forti e comitati d'affari".

L'opposizione insorge nell'Aula della Camera contro il post del M5S. "Il ministro Fraccaro si alzi e dica che non condivide quelle parole", dice Claudio Borghi del Pd. Durissimo anche Giorgio Mulè (Fi), che contesta il fatto che nel post si parli di 'pizzini'. "Invece di fare l'analisi grammaticale, pensate al peso delle parole", dice.

Interviene quindi il presidente della Camera: "La democrazia non è sotto attacco. Tutti si esprimono in modo libero, le opposizioni fanno il loro lavoro: è loro diritto opporsi alla legge di bilancio", ha detto Roberto Fico riferendosi al post pubblicato sul blog delle Stelle. "Non c'è nessun attacco delle lobby. Ognuno fa il suo lavoro e io lo difenderò sempre, qui dentro e fuori di qui", conclude.