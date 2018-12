Manovra:Tajani,così dritti in recessione

(ANSA) - BRUXELLES, 18 DIC - "Mi sembra che l'Italia continui a collezionare brutte figure in un balletto tra due forze politiche che cercano di ritagliare qualche punto di decimale. Con questa manovra andiamo dritto verso la recessione". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani sulla manovra economica. "I conti fatti dal governo erano sbagliati, questa è una manovra fatta da dilettanti allo sbaraglio - aggiunge Tajani - qui non siamo in un gioco televisivo ma giochiamo sulla pelle degli italiani che hanno visto bruciare miliardi per i capricci di un governo che non ha una visione economica, nella manovra non c'è nulla sul lavoro".