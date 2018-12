Ironia social su collaboratore ministro Famiglia per Satana

Domenica con #Satana trend topic su twitter: tutto a causa della teoria sul cambiamento climatico enunciata a Uno Mattina dal capo di gabinetto del ministero per la Famiglia Cristiano Ceresani. Nel suo intervento di presentazione di un suo libro, Ceresani ammette che il cambiamento climatico avviene per colpa dell'ingordigia dell'uomo, aggiungendo però che nel cuore dell'uomo stesso agisce la tentazione, citando con argomentazioni teologiche l'intervento di Satana. Pronta la reazione dei social con centinaia di tweet ironici del tipo "chiameremo un esorcista per migliorare il clima in Italia, basta piogge torrenziali" o foto di previsioni del tempo fatte da speaker vestiti da diavoli.

