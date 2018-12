Castelli, "eco-tassa" è in contratto

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in commissione Bilancio della Camera della tassa sulle auto inquinanti. "Le persone meno abbienti non sono colpite - ha chiarito - c'è stato un dibattito mediatico, ma penso che la norma non sia stata letta in maniera approfondita. Non colpisce né chi ha ha un'auto vecchia né chi acquista un'utilitaria sotto una certa cilindrata".