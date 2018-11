Rai: martedì cda con nomine reti e vicepresidente

E' stato convocato per martedì prossimo alle 16 il consiglio di amministrazione Rai con all'ordine del giorno, secondo quanto si apprende, le nomine alle direzioni di rete e di un vicepresidente della tv pubblica. Non ci sarebbe ancora un'indicazione sui futuri direttori delle reti generaliste ma, secondo le indiscrezioni, a Rai1 andrebbe al posto di Angelo Teodoli, Teresa De Santis, già vice direttore di Rai1 e successivamente vice direttore al Televideo.

De Santis sarebbe gradita alla Lega e avrebbe il via libera dell'ad Fabrizio Salini, in quanto figura di esperienza: oltre a essere una interna, sarebbe anche la prima donna alla guida della rete ammiraglia. A Rai2 la figura individuata sarebbe quella di Carlo Freccero, una lunga carriera in Rai e già membro del cda nella passata gestione su indicazione del Movimento 5 Stelle. Freccero, pensionato Rai, conosce Salini da molto tempo e potrebbe accettare l'incarico anche a titolo gratuito. A Rai3 si va verso la conferma di Stefano Coletta, in virtù del lavoro svolto in questi anni e dei risultati raggiunti.