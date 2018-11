(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Il Pd ritira tutti gli emendamenti e i suoi membri abbandonano i lavori della Commissione Affari costituzionali della Camera che sta esaminando il decreto sicurezza. Lo ha annunciato il capogruppo in Commissione Gennaro Migliore. "Non c'e' spazio per un dibattito democratico, é già tutto deciso. Così è ridicolo, é inutile perdere tempo", ha detto un altro componente Pd della Commissione, Emanuele Fiano.ß