Salvini, eliminerei voto segreto

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Io lo eliminerei il voto segreto: siccome gli italiani votano i parlamentari, sarebbe giusto che i parlamentari ci mettessero la faccia. Perchè poi con il voto segreto, non si sa se hai votato tu, ha votato lei, chi lo sa? ". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo a Uno Mattina, su Rai 1. "Detto questo - aggiunge - abbiamo avanti cinque anni: mi ricordo bene gli impegni presi, non riesco a fare tutto subito perchè nono sono Batman, ma spero me lo lascino fare".